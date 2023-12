OL ‍: Lacazette, Tolisso, Cherki et Lopes virés au mercato ‍?

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Tout un club était en pleine communion dimanche pour le premier succès de l'OL à domicile cette saison (3-0 contre Toulouse). Il y a de quoi construire autour de cette unité retrouvée...sauf pour John Textor. L'Américain est décidé à tout changer en janvier.

Le général Lacazette a remis l'OL en ordre de marche dimanche. Dans un Groupama Stadium en ébullition, l'attaquant lyonnais a inscrit un triplé pour offrir un succès précieux aux siens pour le maintien. Toulouse a été écrasé 3-0 et l'OL est revenu sur ses adversaires en bas de tableau. Outre Lacazette, Lopes a brillé en arrêtant un pénalty tout comme Tolisso et Caqueret notamment. L'homme du cru Pierre Sage a trouvé la clé avec cet OL moribond. Cette équipe lyonnaise peut être optimiste pour l'année 2024, à condition que John Textor la laisse s'exprimer à l'avenir.

Lacazette, Tolisso, Cherki et Lopes doivent partir !

Mais, l'Américain a une autre idée en tête. En effet, aidé de David Friio et Laurent Prud'homme, il veut renouveler l'effectif en profondeur. Alors qu'il prévoit un recrutement avec au moins 50 millions d'euros, il entend en fait faire bien plus qu'acheter quelques recrues. Le quotidien du sport affirme que l'OL veut vendre de nombreux cadres cet hiver, la plupart étiquetés 100% lyonnais : Alexandre Lacazette (en Arabie saoudite ou en MLS), Rayan Cherki même pour moins de 20 millions d'euros, Corentin Tolisso, Anthony Lopes, Jeffinho et Dejan Lovren.

La DNCG autorise l'OL à recruter cet hiver



La DNCG a assoupli ce mardi son encadrement des salaires et des transferts de l'OL. Elle a autorisé les Lyonnais à dépenser ce qu'ils ont prévu en janvier au mercato https://t.co/LPJnToRBKo pic.twitter.com/MnNOfuLFdi — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 5, 2023

Pour prendre leur place, John Textor veut mettre le paquet au mercato hivernal. Le propriétaire de l'OL a listé une douzaine de noms de joueurs à recruter. On y trouve notamment des cibles sorties dans la presse récemment comme Nayef Aguerd et Hugo Ekitike mais aussi des joueurs inconnus plus accessibles. Pour accompagner ce nouvel effectif, un nouvel entraîneur est privilégié. Pierre Sage devrait céder son poste après les deux derniers matchs de 2023 contre Monaco et Nantes. Jorge Sampaoli serait bien en pole pour le poste. Une hypothèse d'autant plus crédible si l'OL procède à un renouvellement massif de son équipe cet hiver. Les Lyonnais disparaîtraient brutalement de l'OL au profit d'une équipe plus compétitive dans l'esprit de John Textor.