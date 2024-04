OL ‍: Lacazette plus efficace que Mbappé, la stat qui tue

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais pourra faire une statue d'Alexandre Lacazette devant le Groupama Staidum. Le buteur de l'OL est d'une incroyable efficacité.

La saison passée, pendant longtemps, Alexandre Lacazette avait tenu tête à Kylian Mbappé au classement des buteurs de Ligue 1. Et en fin de saison, nombreux étaient les supporters et les influenceurs lyonnais à dire que jamais le Général ne pourrait faire mieux cette saison. Alors oui, c'est vrai, l'attaquant de 32 buts n'a pas trouvé autant le chemin des filets en championnat, mais il s'est montré d'une efficacité totalement exceptionnelle et sans un Lacazette aussi décisif, il est évident que Pierre Sage aurait eu d'énormes soucis pour redresser la barre. Et tout cela se confirme dans une étude statistique réalisée par Datascout qui s'est penché sur l'efficacité réelle des buteurs, via les npxG, à savoir les expected goals, mais sans compter les penalties, afin que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et les résultats sont assez exceptionnels.

⚽️ Les tueurs devant les cages !



Ci-dessous les 6 joueurs de L1 qui sur-performent et sous-performent le plus leurs npxG (xG sans penalty) 👇



🦁 Le Général Lacazette tellement clutch face aux cages ! On parle souvent du mercato lyonnais mais le retour en forme de l'OL est… pic.twitter.com/grWx66UziI — Data'Scout (@datascout_) April 9, 2024

Tout en haut du classement, on trouve Alexandre Lacazette auteur de 13 buts avec 7,10 d’expected goals sans les penos. Le buteur de l’Olympique Lyonnais écrase la concurrence, puisque son dauphin, Kylian Mbappé, a marqué 18 buts, mais avec 13 de npxG. Troisième sur le podium, Vitinha, celui du PSG, qui a marqué 7 buts avec 2,90 npxG. Parmi les pires attaquants, et c’est également une énorme surprise, on trouve surtout Pierre-Emeric Aubameyang qui avec 13 expected goals hors penalties, n’a marqué « que » 9 buts, mais également Ousmane Dembélé, qui a lui inscrit un seul but, mais avec seulement 5 npxG. Alors que le départ d'Alexandre Lacazette avait été clairement envisagé au mercato 2023, l'Arabie Saoudite étant souvent cité, John Textor ferait peut-être bien de vite trouver un accord pour prolonger son buteur vedette dont le contrat s'achève dans un an.