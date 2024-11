OL ‍: Lacazette sur le banc, Pierre Sage a tranché

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Peu en vue à Lille vendredi, Alexandre Lacazette a inquiété les supporters de l'OL. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer un passage sur le banc pour leur capitaine. Pierre Sage va céder à leurs demandes.

Leader incontestable de l'OL la saison passée, Alexandre Lacazette a perdu de sa superbe depuis la reprise. Le capitaine lyonnais n'a plus la même efficacité devant les buts avec une seule réalisation en Ligue 1 et deux en Ligue Europa. Surtout, dans le jeu, les dernières sorties de Lacazette n'ont pas été très convaincantes. Vendredi à Lille, l'avant-centre de l'OL a été l'élément offensif le moins dangereux de l'équipe. En outre, il a raté une belle occasion en seconde période alors qu'il était situé à quelques mètres des buts lillois. Lacazette doit-il céder sa place à Mikautadze à court terme ? De plus en plus de supporters l'exigent. Pierre Sage va répondre favorablement à leurs demandes.

Lacazette sur le banc en Allemagne

En effet, selon les indiscrétions du Progrès, l'entraîneur rhodanien devrait laisser son capitaine sur le banc au coup d'envoi du prochain match. Ce sera jeudi soir à Hoffenheim pour le quatrième match de l'OL en Ligue Europa. Sage veut faire souffler un joueur de 33 ans très utilisé depuis le début de saison. Revenu dans le groupe professionnel après les JO et la première journée à Rennes, Lacazette a débuté 8 des 9 matchs de Ligue 1 suivants. En Ligue Europa, il a été titularisé à chaque match.

OL : des joueurs préservés seront sans doute préservés à Hoffenheim, en vue du derby. A commencer par Lacazette ?https://t.co/Xgw3p6vOyc — Le Progrès OL (@LeProgresOL) November 5, 2024

Autant dire qu'un petit repos en Allemagne ne lui fera pas de mal. Cela permettra à Georges Mikautadze, double buteur contre Auxerre récemment, de continuer sa progression à Lyon. Surtout, Pierre Sage privilégie le match de dimanche prochain, le derby contre l'ASSE. Un match qui ne vaut pas que 3 points chez les supporters lyonnais. Ainsi, Lacazette ne sera pas le seul cadre à s'installer sur le banc à Hoffenheim. Matic, Tolisso et même Malick Fofana en feront de même normalement.