OL ‍: Lacazette remplaçant, Govou y pense très fort

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alexandre Lacazette est resté muet contre Lille, et le buteur vedette de l'Olympique Lyonnais paraît connaître des heures difficiles. Pour Sidney Govou, Pierre Sage va devoir trancher.

Alexandre Lacazette a tellement régalé les supporters de l'OL depuis des années, que voir l'attaquant de 33 ans enchaîner les matchs médiocres avec son club formateur fait forcément mal au coeur. Bénéficiant de la confiance absolue de son entraîneur, celui qui restait sur deux saisons énormes avec Lyon est fantomatique depuis le début du Championnat de Ligue 1, après des Jeux Olympiques durant lesquels il n'a pas été au mieux de sa forme. Vendredi soir, contre Lille, le Général Lacazette a semblé totalement à côté de la plaque, avant de finalement céder sa place à Georges Mikautadze en toute fin de rencontre. Pour Sidney Govoy, qui s'y connaît en matière de buteur, l'heure est probablement venue pour Pierre Sage de prendre des décisions qui ne lui feront évidemment pas plaisir.

Lacazette sur le banc, révolution à l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

L'ancien buteur vedette de l'Olympique Lyonnais estime que face à cet énorme passage à vide d'Alexandre Lacazette, Pierre Sage doit remettre en cause la hiérarchie actuelle, quitte à prendre le risque de perturber le vestiaire de l'OL. « Aujourd’hui, on voit Alex un peu esseulé, qui a du mal à faire de bonnes perfs même s’il a été bon après la pause. Mais un buteur, il faut qu’il marque. À un moment, il y aura des choix à faire qui, je l’espère, ne seront pas lourds de conséquences pour le groupe », explique, dans Le Progrès, Sidney Govou. Car s'il est toujours discret, Alexandre Lacazette est un joueur qui pèse lourd dans la vie du groupe lyonnais. Et forcément, installer Georges Mikautadze au poste de titulaire en lieu et place de l'actuel capitaine de l'OL aurait un gros impact que nul ne peut nier. A Pierre Sage de faire le bon choix.