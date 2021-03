OL : Lacazette de retour à Lyon ?

Dans : OL.

Parti de Lyon, sa ville de naissance, en 2017 non savoir avoir marqué l’histoire en étant le premier à trouver le chemin des filets au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette n’a pas totalement réussi son pari à Arsenal.

Personnellement, il n’a pas eu l’impact espéré, et avec son club, en dépit d’un succès en Coupe d’Angleterre en 2020, les Gunners ne font plus peur à grand monde en Premier League ou même en Coupe d’Europe. Résultat, à un peu plus d’un an de la fin de son contrat, son avenir est plus que jamais sur le devant de la table. Mikel Arteta a récemment fait savoir qu’aucune discussion n’aurait lieu avant la fin de la saison, ce qui pourrait ainsi pousser le Français vers la sortie. Pour retourner à l’OL, et remplacer pourquoi pas un Memphis Depay qui va claquer la porte pour zéro euro ?

Ce ne sera pas le cas affirme Football London, pour qui malgré une envie réciproque, l’affaire est tout simplement impossible à boucler. Alexandre Lacazette possède en effet à 29 ans la volonté d’aller chercher un dernier très gros contrat, que ce soit à Arsenal ou ailleurs, et ne se voit pas faire un effort financier pour revenir dans le club qui l’a lancé. Ce sera peut-être le cas dans quelques années, mais pour l’heure, sa priorité est de terminer la saison avec les Gunners de la meilleure façon possible. Ensuite, il attendra le verdict de ses dirigeants pour savoir si son avenir est toujours à Londres, où s’il lui faudra trouver un nouveau point de chute. Néanmoins, les supporters lyonnais vont devoir attendre avant de retrouver leur « Général » alors qu’à l’OL, le retour d’un autre ancien glorieux, à savoir Karim Benzema, est aussi souvent évoqué en pointillés.