OL ‍: La Turquie toque à la porte, Textor ne va pas aimer

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL espère boucler une belle vente cet hiver avec Nicolas Tagliafico, courtisé par plusieurs clubs européens et qui pourrait rapporter un peu d’argent au club rhodanien à six mois de la fin de son contrat.

A 32 ans et alors que son contrat avec l’Olympique Lyonnais expire en juin prochain, Nicolas Tagliafico croule sous les convoitises. La Juventus Turin et Boca Juniors ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour le champion du monde argentin. Dans les deux cas, les clubs sont prêts à payer un transfert à l’OL pour recruter Nicolas Tagliafico dès le mois de janvier. Une aubaine pour John Textor, qui ne s’attendait peut-être pas à récupérer de l’argent grâce à l’ancien défenseur de l’Ajax, dont le départ libre en juin prochain ne faisait quasiment aucun doute. Mais tout n’est pas encore gagné car de nouveaux clubs intéressés pourraient mettre à mal les plans de Lyon.

Galatasaray veut Tagliafico... pour zéro euro

C’est par exemple le cas de Galatasaray, dernier club en date à s’intéresser à Nicolas Tagliafico selon les informations de Fanatik. Le média turc affirme que le « Gala » est très chaud à l’idée de faire venir Nicolas Tagliafico afin de renforcer sa défense, mais pas à n’importe quelles conditions. Pour le club turc, il n’est pas envisageable de payer une indemnité de transfert à l’OL cet hiver alors que le joueur sera bientôt libre. Galatasaray se positionne sur le joueur dans l’optique de la saison prochaine avec l’objectif de le faire signer gratuitement.

OL : Tagliafico fait un carton, son prix grimpe https://t.co/Z0YP4GaVF2 — Foot01.com (@Foot01_com) November 26, 2024

Une mauvaise nouvelle pour l’OL dans la mesure où jusqu’à présent, les clubs intéressés étaient enclins à payer un transfert au mercato hivernal. Pour les dirigeants lyonnais, il faudra donc prioriser les négociations avec la Juve ou Boca Juniors, mais c’est le joueur qui aura le dernier mot. Et si Nicolas Tagliafico préfère signer libre dans un club tel que Galatasaray pour toucher une plus grosse prime à la signature, John Textor ne pourra rien y faire. Ce dossier de plus en plus agité sera en tout cas surveillé avec attention dans les semaines à venir, et un départ de l’Argentin moyennant une indemnité de transfert au mois de janvier est plus que jamais espéré pour donner un peu d’air à l’OL sur le plan financier.