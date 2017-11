OL : La satisfaction particulière de Lopes avant le derby

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Impeccable face à Everton, Anthony Lopes commence à prendre goût à un scénario qui se répète. L’Olympique Lyonnais s’impose, et sans encaisse de buts comme ce fut le cas face à Troyes et Metz. Résultat, une série est lancée et le portier portugais espère bien que cela va se poursuivre dans le Chaudron, où l’OL a souvent bu la tasse ces dernières saisons.

« C’est une belle satisfaction, on enchaîne cinq victoires d’affilée, on ne concède pas de but un troisième match de suite, il faut continuer sur cette lancée. On a fait un très bon match, même si on a eu dix minutes de flottement en début de seconde période, mais on a su être costaud. On s’est mis dans de bonnes dispositions avant le derby, mais c’est un match complètement à part. On ne voulait pas y penser avant de jouer Everton, maintenant, on peut y penser », a souligné le gardien portugais dans Le Progrès. Et oui, même quand Lyon domine son adversaire, Lopes peut être certain qu’il va avoir du travail comme ce fut le cas ce jeudi face à Everton. Et ce sera certainement encore le cas ce dimanche face à une équipe stéphanoise amoindrie, en méforme, mais toujours aussi volontaire dans ce genre de matchs.