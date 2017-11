OL : La révélation d'un agent sur un choix offensif de Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Bordeaux.

Récemment, l’Olympique Lyonnais a clairement pioché à l’étranger pour refaire son effectif. Florian Maurice a accumulé les « miles » en allant surveiller de nombreux joueurs et en allant aussi discuter avec les cibles et leurs clubs. En France aussi, le recruteur en chef de l’OL a pas mal travaillé, se mettant notamment à table pour tenter de faire venir Gaëtan Laborde la saison dernière, quand l’ancien buteur de Clermont se mettait en évidence avec les Girondins. En quête d’un attaquant capable de rapidement s’intégrer, Lyon avait finalement opté pour un pari sur le plus long terme en faisant venir Jean-Philippe Mateta. Mais comme le révèle l’agent de Laborde Christophe Hutteau, celui qui est actuellement remplaçant chez les Girondins aurait très bien pu porter le maillot de l’OL.

« Je peux vous faire une confidence que personne ne connait, ou vraiment peu de gens. J’ai discuté avec Lyon et Florian Maurice il y a un an de Gaëtan Laborde car il apprécie tout particulièrement ce jeune joueur. Lyon a hésité entre Gaëtan et Mateta qui était alors à Châteauroux. Au final, ils ont fait Mateta mais c’est bien la preuve que rien n’est jamais définitif dans le monde du football. Les faits lui ont donné raison car Gaëtan a ensuite marqué 13 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière avec Bordeaux. Cela prouve que le jugement de Florian Maurice était le bon concernant Gaëtan », a souligné le représentant de Gaëtan Laborde au site Ecofoot. Et si, à l’heure où Laborde a perdu énormément de temps de jeu à Bordeaux, Lyon tentait à nouveau sa chance pour offrir une doublure à Mariano Diaz ?