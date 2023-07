OL ‍: La piste d'un attaquant brésilien se confirme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais est en mode offensif lors de ce mercato, puisque le club de John Textor a déjà fait signer Alvero jeudi et pourrait enchaîner avec Mata et Tapia. L'OL bosse aussi sur le dossier de l'attaquant.

Si certains clubs prennent leur temps dans ce marché des transferts, ce n’est pas le cas de Lyon. Laurent Blanc veut débuter la saison avec son effectif au complet ou presque, et John Textor l’a bien compris. Même si le nouveau propriétaire des septuples champions de France n’avait pas prévu que la DNCG allait se mêler de ses affaires, cela n’empêche pas Mathieu Louis-Jean d’avancer rapidement ses pions dans une version blitzkrieg du mercato. Jeudi, l’OL a officialisé la signature de Skelly Alvero, la sentinelle de Sochaux, et dans les prochaines heures, deux autres renforts devraient s’engager : Clinton Mata (Bruges) et Renato Tapia (Celta Vigo). Prochaine cible de Lyon, un attaquant. Cette fois, c'est au Brésil que l’OL pourrait frapper.

Un Brésilien à l'OL, ça marche souvent

Le Progrès confirme en effet que la piste menant l'Olympique Lyonnais à Victor Hugo, le joueur brésilien de Flamengo, est réelle. Cependant, le quotidien régional le précise, il se pourrait que le dossier soit rendu complexe par le fait que John Textor est aussi propriétaire de Botafogo, club concurrent, et c'est peu dire, de Flamengo. Voir le jeune joueur de 20 ans partir à Lyon, devenu par la force des choses un club « rival » pourrait singulièrement énerver les supporters locaux. « Là aussi, il faudra être persuasif. Après, l’OL a déjà joué le rôle de passerelle pour de grands espoirs », rappelle fort justement Christian Lanier. Le cas Bruno Guimaraes l'a démontré, Lyon sait mettre en valeur les joueurs brésiliens, à savoir si Victor Hugo sera prochain. A l'OL ce dernier pourrait retrouver un autre compatriote attaquant, Jeffinho, de quoi envisager le meilleur.