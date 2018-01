OL : La méthode Coupet, c’est complètement fou !

Dans : OL, Ligue 1.

Actuellement en stage en Espagne, l’Olympique Lyonnais a commencé l’année 2018 avec un petit nouveau dans son staff technique.

Comme prévu, Joël Bats a quitté le club rhodanien pour rejoindre Rémi Garde à l’Impact de Montréal. C’est donc son successeur Grégory Coupet qui entraîne désormais les gardiens lyonnais, dans le plaisir et la bonne humeur. Du coup, ses nouveaux protégés sont ravis. « Il y a évidemment eu un petit temps d’adaptation pour nous. Mais tout se passe bien, a confié le portier Mathieu Gorgelin au site officiel de l’OL. Ça s’est déjà bien réglé en quelques séances. Il apporte de sa folie. »

Même impression chez le titulaire Anthony Lopes, satisfait du rythme imposé par Coupet. « Ça se passe très bien. On sent tout de suite la patte Greg. Il y a beaucoup de dynamisme, d’enthousiasme. Il est tout le temps à fond, a remarqué l’international portugais. Les fonctions ont été bien reprises. Il amène beaucoup de vie, fait beaucoup de cris. Il est comme ça, on le connaît. C’est un plaisir de travailler avec lui. » Autant dire que les gardiens de Lyon n’auront pas le temps de s’ennuyer pendant leurs séances d’entraînement.