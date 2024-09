OL ‍: La Ligue des champions est déjà en danger

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après un scénario fou, l'OL a battu Strasbourg 4-3. Un beau succès qui doit lancer la saison lyonnaise et permettre de démarrer une série. Cependant, Govou estime que cette performance se reproduira rarement pour l'OL cette année.

En 90 minutes, l'OL s'est réveillé et a ramené l'espoir dans les tribunes du Groupama Stadium. Après deux matchs marqués par une impuissance offensive, les Lyonnais ont mis 4 buts à Strasbourg pour renverser les Alsaciens. Un scénario fou avec une équipe lyonnaise survoltée, capable d'inscrire 3 buts en 12 minutes. Globalement, la performance de l'OL a été bonne sur l'ensemble de la rencontre. Même menés, les Gones ont su se créer beaucoup d'occasions et ils ont mérité leur succès. De quoi prendre de la confiance et espérer démarrer une série de bons résultats en Ligue 1.

L'OL n'a pas une défense de top 4

Cet élan d'optimisme est largement modéré par Sidney Govou. L'ancien chouchou de Gerland n'est pas plus rassuré par l'OL après vendredi. Pour le consultant de Canal+ interrogé par Le Progrès, la formation de Pierre Sage est beaucoup trop faible défensivement. Pour lui, l'OL n'est pas assez équilibré pour pouvoir reproduire la prestation de vendredi. Dans ces conditions, une qualification en Ligue des champions apparaît impossible.

Football. L’œil de Sidney : « Impossible de viser la Ligue des Champions en jouant comme ça » https://t.co/z4M2J90TZZ — Le Progrès OL (@LeProgresOL) August 31, 2024

« L’OL est toujours à la recherche d’un équilibre entre les passages offensifs et défensifs et défend très bas. Si l’objectif est de viser la Ligue des Champions, ce n’est pas possible de finir dans les quatre premiers en jouant comme ça. L’équipe fera des coups, et un match comme hier soir est magnifique en termes d’émotion, mais les miracles n’arrivent qu’une fois sur une saison. Le mercato est terminé, le groupe est très fourni, notamment sur le plan offensif alors que le vrai chantier était défensif, et Pierre Sage va devoir faire des vrais choix », a t-il développé dans le quotidien rhônalpin. Un constat lucide qui omet toutefois l'incorporation d'autres joueurs dans cette équipe : Warmed Omari, recruté à Rennes, et Nicolas Tagliafico non-transféré cet été et bientôt à la disposition de Pierre Sage.