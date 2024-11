OL ‍: La Ligue 2 ou 5 grosses ventes, les noms sortent

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En grand danger malgré les propos rassurants de John Textor, l'OL va devoir faire de grosses ventes cet hiver. Les premiers noms fuitent.

Même à l’étranger, l’annonce de la DNCG de la relégation de l’OL en Ligue 2 à titre conservatoire a fait du bruit. Cela a permis de rappeler que, comme en Premier League ou en Espagne, la santé financières des clubs était suivie de près en France. Mais cela a surtout mis en éveil de nombreux clubs sur les bonnes affaires à effectuer pour ce Noël avant l’heure. La boutique est ouverte, et pour certains, ce serait presque une braderie tant l’OL va avoir besoin de vendre pour limiter ses pertes, équilibrer sa balance des transferts, et faire baisser sa copieuse masse salariale. Ainsi, le site anglais Football Transfers annonce la couleur et dévoile cinq joueurs amenés à quitter l’OL cet hiver pour des besoins financiers.

Cherki et Fofana, les deux gros départs ?

Les deux premiers noms sont des joueurs offensifs à forte valeur marchande, et ce sont sans surprise Rayan Cherki et Malick Fofana. Les deux joueurs sont titulaires et apportent beaucoup à l’OL en ce début de saison, mais le Franco-Algérien est évalué à 25 millions d’euros, et ne manque pas de courtisans. De son côté, l’ancien joueur de La Gantoise voit sa valeur augmenter à chaque match, lui qui prend confiance et devient un maillon fort de l’OL, et les clubs de Premier League le suivent attentivement, au point d’être prêt à mettre 22 millions d’euros pour le faire venir.

L’OL est ruiné, Ernest Nuamah va encore pleurer https://t.co/ubyO0Jf8Rs — Foot01.com (@Foot01_com) November 17, 2024

Il y a ensuite deux joueurs que l’OL serait plus enclin à vendre. Gift Orban et Ernest Nuamah n’arrivent pas à s’imposer à Lyon, mais restent jeunes et avec de solides contrats. Trouver le bon club capable de miser sur eux peut permettre à John Textor de récupérer de l’argent, même si les énormes investissements pour les faire venir vont inévitablement provoquer des pertes plus que des profits avec ces deux éléments. Néanmoins, selon le média britannique, ce sont deux profils assez physiques qui sont capables de faire des touches en Angleterre, un pays qui suit de près le cas de l’OL.

Enfin, dernier nom cité, celui d’un Maxence Caqueret qui a un peu disparu des radars en raison d’une grosse baisse de régime cette saison. Son nom est plutôt cité en Allemagne ces derniers jours, mais son prix a énormément chuté au point de se trouver entre 12 et 15 millions d’euros. Et encore si les clubs intéressés n’ont pas regardé de trop près ses performances récentes.

A un peu plus d’un mois de l’ouverture du mercato, les joueurs de l’OL sont en tout cas scrutés de près et les clubs européens vont clairement tenter leur chance pour profiter des difficultés économiques du club de John Textor.