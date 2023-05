OL : La FFF offre un emploi à Aulas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le flou règne sur les futures fonctions de Jean-Michel Aulas, démis de ses fonctions de président de l’OL par John Textor il y a quelques jours.

Président de l’Olympique Lyonnais depuis plus de 35 ans, Jean-Michel Aulas a été officiellement démis de ses fonctions par le nouveau propriétaire du club, l’homme d’affaires américain John Textor. « JMA » est donc libre de s’investir dans le projet de son choix et il y a fort à parier que l’ex-président historique des Gones se tourne vers le football féminin. Véritable visionnaire en ce qui concerne le football féminin, qu’il a développé comme personne d’autre en France, il a néanmoins fait savoir qu’il ne prendrait pas la présidence de la future ligue professionnelle de football féminin, un poste qui doit revenir à une femme selon lui.

Lundi soir, en marge des Trophées de D1 Arkéma, le président intérimaire de la Fédération française de Football, à savoir Philippe Diallo, s’est exprimé sur l’avenir de Jean-Michel Aulas. Et selon lui, il ne fait aucun doute que l’ancien dirigeant de l’OL aura un rôle essentiel à jouer dans le football féminin français dans les années à venir. « C’est un précurseur du football féminin en France. Il a démontré à travers la structuration du club de l’OL tout son savoir-faire, il a gagné des titres. Bien évidemment qu’il faut s’appuyer sur ce type de compétence et d’expérience pour faire avancer le football féminin. Il a vocation à jouer un rôle important dans les mois qui viennent pour suivre l’aventure du football féminin français » explique Philippe Diallo avant de poursuivre.

Philippe Diallo veut s'appuyer sur Jean-Michel Aulas

« C’est une grande priorité. Depuis un an il y a une équipe au sein de la Fédération pilotée par Jean-Michel Aulas qui prépare un projet. On l’a présenté il y a quelques semaines, c’est un projet très ambitieux du côté de l’équipe de France avec l’arrivée d’Hervé Renard avec une équipe de France rénovée avec une grande ambition pour la prochaine Coupe du monde et pour la D1 Arkéma, une volonté de professionnaliser et d’amener notre championnat aux meilleurs standards » a fait savoir Philippe Diallo. Si pour l’heure, le rôle précis de Jean-Michel Aulas reste un mystère, il est clair que l’ancien président de l’OL sera décisif pour le football féminin français selon le président de la FFF.