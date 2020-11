OL : A qui Memphis Depay envoie ce message énigmatique ?

Dans : OL.

Dans la foulée de la victoire de son Olympique Lyonnais contre le Stade de Reims dimanche (3-0), Memphis Depay a posté un tweet pour le moins intriguant.

Le week-end de l’OL était pourtant parfait. Remontés sur le podium de la Ligue 1 grâce à cette cinquième victoire en six journées, les Gones ne pouvaient avoir que le sourire en sortant du Groupama Stadium. Ce qui n’était pourtant pas le cas de Memphis Depay… Puisque trois heures après la rencontre, l'international néerlandais a publié un message énigmatique sur Twitter. « Vous m'apprécierez quand je serai parti. Profitez de ce dimanche », a simplement balancé Depay, avec un emoji bisous. Un post que les suiveurs de Lyon ont un peu de mal à interpréter, même si Memphis répondait sûrement à quelques critiques.

Des reproches immérités, car même si Depay n’a plus marqué en L1 depuis plus d’un mois, le capitaine lyonnais reste un joueur clé de Rudi Garcia. Auteur d’une passe décisive sur l’ouverture du score de Toko-Ekambi face à Reims, l’attaquant de 26 ans remplit parfaitement son rôle de faux numéro neuf, malgré un léger déchet devant le but. En tout cas, ce message de Depay va mettre la direction de l’OL en alerte. Sachant que l’ancien joueur de Manchester United sera en fin de contrat en juin prochain, Lyon devra mettre tous les atouts de son côté pour essayer de le prolonger, comme le désire Jean-Michel Aulas. Par contre, si Depay ne se sent plus aimé à Lyon, il pourrait bien faire ses valises dès le prochain mercato hivernal en direction du FC Barcelone… Ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour l’OL en cette saison où le titre de champion de France semble de nouveau abordable.