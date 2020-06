OL : La bombe Depay, il cherche un nouveau club

Dans : OL.

A désormais un an de la fin de son contrat, Memphis Depay est en position de force et il compte bien s’en servir pour rebondir.

Si Jean-Michel Aulas a régulièrement répété qu’il rêvait de prolonger son contrat, rien n’a été signé et, en dépit de la grave blessure de son capitaine et du soutien ferme de son club, le Néerlandais n’a jamais vraiment répondu aux avances de l’OL. Résultat, le club rhodanien est dos au mur et devra bien écouter les offres si elles venaient à tomber, plutôt que de le voir partir gratuitement en juin 2021. Et pour que les propositions arrivent, c’est Memphis Depay qui s’y colle annonce RMC. L’ancien de Manchester United « sonde le marché » pour voir si un point de chute peut s’ouvrir à lui, notamment en Italie. Sans grand succès pour le moment, ce qui peut se comprendre pour un joueur gravement blessé il y a six mois.



Autant dire que la fin de la saison, avec la finale de la Coupe de la Ligue et la phase finale de la Ligue des Champions, sera décisive. L’attaquant lyonnais aura à coeur de montrer qu’il est bien de retour à son meilleur niveau. Du côté de l’OL, la radio sportive affirme que Rudi Garcia et Juninho compte bien profiter de la longue période de retour à l’entrainement pour coincer Memphis Depay, et lui faire comprendre qu’une prolongation serait dans la logique des choses. L’OL rêve de lui faire signer un nouveau contrat avec le meilleur salaire du club, et ce pour un ou un deux ans supplémentaires. Cela dépendra certainement des réponses que le Néerlandais obtiendra sur le marché des transferts.