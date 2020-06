C1 : L’OL en quart de finale, Memphis Depay a la réponse

Dans : OL.

Comme le PSG, l’OL disputera en août prochain la fin de la saison 2019-2020 de Ligue des Champions, sans doute dans un format inédit.

Et pour cause, il y a de grandes chances pour que les quarts de finale et les demi-finales se disputent sur un match unique. Mais avant d’envisager le « Final 8 », l’Olympique Lyonnais devra se débarrasser de la Juventus Turin. Après s’être imposée 1-0 au Groupama Stadium, l’équipe de Rudi Garcia doit encore défier le champion d’Italie pour un match retour très attendu. Et selon Sylvinho, l’ancien coach de l’OL, l’issue de cette confrontation avec la Vieille Dame pourrait bien dépendre d’un seul homme… Memphis Depay, dont le retour est espéré pour disputer la Ligue des Champions en août après sa rupture des ligaments croisés en décembre contre Rennes.

« Lyon a fait un bon résultat à domicile, mais il y a aussi le retour et jouer sur le terrain de la Juventus est très difficile. Je ne sais pas si Depay pourra revenir, mais s'il réussit, ça pourrait faire une vraie différence: il est fort physiquement et techniquement, et il a du caractère. Je l'aime beaucoup. S'il est apte, alors Lyon aura un avantage » a indiqué l’ancien entraîneur de l’OL au micro de Sky Italia, avant d’évoquer son court passage dans la capitale des Gaules. « Un ballon qui entre, ou qui n'entre pas, ça change tout. Un peu de chance dans la vie, c'est important, ça donne du temps aux entraîneurs ». Des déclarations pour le moins évasives alors que de nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais considèrent que Juninho et Jean-Michel Aulas n’ont pas laissé suffisamment de temps à Sylvinho, en le licenciant dès le mois d’octobre pour ensuite installer le très controversé Rudi Garcia.