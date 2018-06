OL : L'OL a pris une décision dans le dossier Mateta

Dans : OL, Ligue 1, RCSA, Mercato.

Jean-Philippe Mateta a fait récemment parler de lui, c'était lors du match aller du barrage entre Ajaccio et Le Havre, l'attaquant prêté par l'Olympique Lyonnais au HAC marquant un penalty avant de se faire (injustement) expulser pour avoir célébré son but comme Memphis Depay. Mais en dehors de cette forte exposition médiatique, le jeune joueur de 20 ans sort d'une saison très réussie avec la formation normande, contribuant avec ses 17 buts au bon classement du Havre. Le prêt étant terminé, Jean-Philippe Mateta rentre donc à l'OL...où à priori on se prépare à de nouveau le prêter.

Selon L'Equipe, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais souhaitent en effet prolonger l'expérience, mais pas au Havre. Plusieurs clubs se seraient déjà positionnés, et notamment le RC Strasbourg. De quoi ainsi oublier le départ de Martin Terrier...à l'OL et celui très probable de Stéphane Bahoken, meilleur buteur du club alsacien cette saison, à Angers. C'est pour cela que le RCSA ferait le forcing auprès de Jean-Michel Aulas afin d'aboutir à un accord pour le prêt de Jean-Philippe Mateta. Le patron de l'Olympique Lyonnais, en accord avec son attaquant, va devoir faire son choix.