OL ‍: L’ennemi n°1 des supporters exfiltré en beauté ‍?

Par Corentin Facy

Indésirable à l’OL en raison de ses conflits avec les supporters, Karl Toko-Ekambi est de retour de son prêt à Rennes mais ne devrait pas reporter le maillot de l’Olympique Lyonnais.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2024, Karl Toko-Ekambi sort d’un prêt de six mois au Stade Rennais, où il a inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives. Même si l’OL cherche à se renforcer en attaque, il n’est pas envisageable pour le club rhodanien de relancer l’international camerounais. En effet, les conflits entre « KTE » et les supporters ont fait de l’ancien attaquant de Villarreal l’ennemi n°1 du Groupama Stadium et il n’est pas imaginable - pour aucune partie- de revoir Toko-Ekambi reporter le maillot de l’OL en match officiel.

Une solution va rapidement devoir être trouvée pour l’attaquant de 29 ans et selon les informations de Foot Mercato, la Turquie pourrait rendre un fier service au club rhodanien dans ce dossier. Et pour cause, le média affirme que Fenerbahçe s’est positionné pour recruter Karl Toko-Ekambi, lequel est disponible à un prix raisonnable au vu de sa situation contractuelle. Après avoir raflé la mise dans le dossier Alexander Djiku, recruté en provenance de Strasbourg, le club turc entend bien poursuivre son mercato made in Ligue 1 avec la venue de Karl Toko-Ekambi en provenance de l’OL.

Toko-Ekambi libéré par l'OL et en route pour la Turquie ?

Fenerbahçe pourrait même faire une excellente affaire financière dans la mesure où Lyon est prêt à libérer son attaquant camerounais de sa dernière année de contrat, afin d’être certain qu’il parte et que les négociations n’échouent pas pour des considérations financières. Un deal gagnant-gagnant pourrait rapidement voir le jour pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais. De leur côté, Vincent Ponsot et John Textor pourront se féliciter de ce départ qui allègera davantage la masse salariale du club. Loin d’être négligeable à l’heure où l’OL est sous la surveillance de la DNCG.