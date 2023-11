OL ‍: l'aveu de Jean-Michel Aulas, il souffre

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Dernier de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est enfin offert sa première victoire de la saison, face au Stade Rennais. Malgré ça, Jean-Michel Aulas souffre face à la situation calamiteuse de son ancien club.

Président de l'OL pendant 36 ans, Jean-Michel Aulas ne pensait probablement pas quitter le club rhodanien et le retrouver dans un tel état seulement quelques mois plus tard. S'il est en conflit avec John Textor, nouveau président de Lyon, l'homme d'affaires français reste un fidèle supporter des Gones. Présent lors du siège de la Fédération française de football (FFF) pour assister au Comex, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur la situation actuelle de l'OL. L'ancien dirigeant s'est exprimé sur la saison compliquée à venir, alors que le club est toujours menacé par une relégation, après près d'un tiers du championnat disputé.

Aulas est pessimiste, Lyon est en danger

« Comme tous les supporters, on souffre énormément. On n’a pas l’habitude de se retrouver dans cette situation. Le succès (contre Rennes, NDLR) vient redonner de l’envie, de l’espoir aux supporters et j’en suis sûr, une volonté incroyable aux joueurs et l’entraîneur. Il y a la volonté de se sortir de ce mauvais pas » explique Aulas qui reste très septique malgré la victoire importante à Rennes. Le chemin risque d'être encore long pour l'OL, mais pas sur un plan financier où il n'y a aucun souci à se faire selon l'ancien président lyonnais. « Sur le plan économique, l'OL n'est pas en danger parce que c'est l’une des plus belles réussites économiques de tous les clubs français et même européens. Mais sur le plan sportif oui on est en danger. Je suis persuadé que les nouveaux propriétaires vont s’interroger pour trouver les bonnes solutions » ajoute le membre du comité exécutif de la FFF. Aulas l'assure, l'OL est en danger, mais le côté économique reste stable. Les supporters attendent toujours un sursaut d'orgueil.