OL ‍: L’ASSE en Ligue 2, ce Lyonnais est en manque

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Fervent supporter de l’Olympique Lyonnais, Benjamin Biolay n’éprouve pourtant aucune haine envers l’AS Saint-Etienne. Au contraire, l’acteur et chanteur serait ravi de voir le rival stéphanois remonter en Ligue 1 afin de retrouver le derby.

L’Olympique Lyonnais continue de rassurer ses supporters. En allant battre Toulouse (2-3) vendredi dernier, l’ancienne lanterne rouge de Ligue 1 s’est encore éloignée de la zone rouge. L’entraîneur Pierre Sage et ses hommes restent évidemment focalisés sur l’objectif du maintien. Mais le club rhodanien a sans doute pris ses distances de manière définitive. Un grand soulagement pour le fan des Gones Benjamin Biolay.

Benjamin Biolay : « Aulas a laissé des plumes sur Twitter »



Interprète du président du Racing de Paris dans la série « La Fièvre », l'acteur-chanteur s'est notamment inspiré de l'ancien boss de l'OL, son club de coeur. On a aussi un peu parlé musique 👇🏼 https://t.co/UjeVH63VUL — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) March 18, 2024

« Cela va un peu mieux, a confié l’acteur et chanteur dans les colonnes de L’Equipe. Bizarrement, je n'ai jamais eu peur. Au pire, j'avais le rêve de les voir jouer les barrages contre Saint-Etienne, ç'aurait été encore plus shakespearien. » Descendre en Ligue 2 à cause du rival stéphanois serait un véritable cauchemar, voire une humiliation pour l'Olympique Lyonnais. Il n’empêche que Benjamin Biolay ne déteste pas vraiment les Verts. Au contraire, l’artiste serait ravi de les voir remonter dans l’élite afin de retrouver le derby.

Le souvenir de Fekir à Geoffroy-Guichard

« Ils me manquent, les Stéphanois, a-t-il avoué. Je viens de la classe ouvrière et il existe un petit nœud de supporters lyonnais, venant du même milieu, qui n'a pas de haine envers l'ASS' ! On a toujours aimé ce folklore du derby. Une saison rincée, s'il y a un beau résultat face aux Verts, elle passe plutôt bien à la fin. La saison où Nabil (Fekir) montre son maillot quand on les dérouille (5-0) à Geoffroy-Guichard, n'est pas ma saison préférée (2017-18)... mais ce grand souvenir reste. » Benjamin Biolay sera donc satisfait en apprenant que les Verts occupent actuellement la troisième place en Ligue 2, à seulement à deux points du deuxième Angers.