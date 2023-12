Diego Moreira renvoyé à Chelsea, jackpot pour l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté par Chelsea à l’OL, Diego Moreira doit se contenter de miettes depuis le début de la saison avec trois apparitions faméliques en Ligue 1.

Dans le marasme de l’Olympique Lyonnais, difficile d’exister pour un jeune Portugais de 19 ans prêté sans option d’achat par Chelsea. Depuis le début de la saison, Diego Moreira doit se contenter de miettes avec seulement 75 minutes au compteur en Ligue 1. Impossible pour les supporters de l’OL de se faire un avis sur ce joueur encore méconnu du grand public en France… et qui pourrait bien le rester un long moment. En effet, l’Evening Standard en Angleterre révèle que Diego Moreira est susceptible de quitter l’Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal en janvier.

Une décision… de Chelsea et non pas des dirigeants rhodaniens, qui ne voient eux aucun problème dans le fait de conserver le joueur jusqu’à la fin de la saison. Mais les Blues souhaitent rappeler Andrey Santos, actuellement prêté à Nottingham Forrest où il joue peu, afin de l’envoyer en prêt au FC Porto. Chelsea croit beaucoup en Andrey Santos et sont donc motivés à l’idée de l’envoyer dans un club où il pourrait s’épanouir. Le souci des Blues, c’est que Chelsea compte actuellement le maximum de joueurs prêtés dans les clubs étrangers, à savoir sept.

Chelsea doit payer 2,9 millions d'euros à l'OL

Si le club londonien veut prêter Santos à Porto, cela signifie qu’il faut rappeler un autre joueur actuellement en prêt à l’étranger. Et c’est Diego Moreira qui pourrait être la victime de ce dossier. En revanche, l’OL pourrait sortir gagnant de l’opération car si Chelsea veut casser un prêt sans l’accord du club qui a accueilli le joueur, il va falloir payer et dans le cas présent, c’est une somme de 2,9 millions d’euros que Chelsea va devoir verser à l’Olympique Lyonnais pour casser le prêt de Diego Moreira. Autant dire que John Textor pourrait faire une belle opération avec un joueur quasiment inutilisé et sur qui l’OL ne compte pas du tout pour la seconde partie de saison.