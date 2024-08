OL ‍: L'argent magique de Textor a disparu, un club attaque

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les comptes ne sont pas ronds pour John Textor, dont le club n'a tout simplement pas payé la première échéances du transfert de Georges Mikautadze au FC Metz.

L’Olympique Lyonnais a dépensé très gros en ce mercato, même si cela s’est surtout résumé à la levée d’options d’achats de certains prêts. Cela fait quand même des grosses sommes d’argent qui sortent des caisses, au point de se demander s’il y a encore de la trésorerie. C’est ce qui interpelle le FC Metz, qui a récemment vendu Georges Mikautadze à l’OL pour 18,5 millions d’euros hors bonus. Mais comme le rappelle L’Equipe, il était convenu qu’un premier versement de 8 millions d’euros ait lieu le 1er août dernier, et celui-ci n’a pas eu lieu. John Textor a tout de même fini par régler 3 millions d’euros avec 10 jours de retard, demandant de la patience au club lorrain pour toucher le reste. Une requête qui n’a pas du tout fait rigoler le FC Metz, pour qui l’argument du mercato estival non terminé ou de la baisse des droits télé n’est pas suffisant.

Metz demande des comptes à la LFP

Résultat, la formation descendue en Ligue 2 a saisi la commission juridique de la LFP pour mettre l’OL en demeure de payer les 5 ME manquant du premier versement. Des révélations qui soulignent aussi que les finances de l’OL ne sont pas extensibles à souhait, alors que le club rhodanien a effectué de nombreuses dépenses vers la Premier League, où aucun problème d’échéances non respectées n’a été signalé. Rien de dramatique donc pour le moment, même si les suiveurs de l’OL ou du football français qui ont parfois alerté sur la gestion à la sauce John Textor vont rester vigilants, sachant que pour financer ce mercato, le propriétaire américaine a pu compter sur la vente de plusieurs bijoux de famille amassés par Jean-Michel Aulas comme OL Reign et la LDLC Arena, mais que ces coups-là ne seront pas renouvelables chaque année.