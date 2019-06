OL : L'ahurissant salaire demandé par Anthony Lopes à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Depuis des mois, les représentants d'Anthony Lopes et Jean-Michel Aulas tentent de trouver un accord pour la prolongation de contrat de celui qui a été le meilleur joueurs de l'Olympique Lyonnais cette saison. Et le président de l'OL ne l'a pas caché, les exigences salariales du gardien de but international portugais sont beaucoup trop élevées, JMA demandant à Anthony Lopes et ses conseillers de remettre les pieds sur terre. Le dossier semble donc en stand-by, ce qui a poussé Lyon à réfléchir à des plans B. Outre Ciprian Tatarusanu, qui ferait un bon remplaçant, l'OL scrute aussi d'autres portiers afin d'avoir un numéro 1 au cas où cela irait au divorce avec Anthony Lopes.

Car cette hypothèse n'est pas à repousser, même si, selon L'Equipe, une réunion entre le clan Lopes et la direction de l'Olympique Lyonnais est prévue dans les prochains jours. Il est vrai que les demandes des agents du gardien de but lyonnais sont surréalistes à l'échelle des salaires de l'OL. « Les prétentions salariales demandées par ses conseillers, qui approcheraient les 400.000E brut mensuels, loin des 220.000E actuellement perçus par le gardien et légèrement au-dessus des 360.000E de Memphis Depay, actuel plus gros salaire du club », précise le quotidien sportif, qui affirme qu'Anthony Lopes, en vacances depuis jeudi, a donné totale liberté à ses représentants pour mener à bien cette prolongation.