OL ‍: Juninho met Textor à ses genoux

Par Corentin Facy

Depuis plus d’une semaine, John Textor insiste pour faire de Juninho le nouvel homme fort de du secteur sportif de l’OL. Mais pour l’heure, le Brésilien n’a pas encore rendu sa réponse et impose certaines garanties.

Juninho sera-t-il dans les jours à venir le nouvel homme fort de l’Olympique Lyonnais ? John Textor en rêve. En effet, le patron du club rhodanien a proposé au Brésilien de chapeauter la direction sportive des clubs détenus par Eagle Football, à savoir Lyon, Botafogo et Molenbeek. L’idée du businessman américain est de faire de Juninho la tête pensante de la galaxie Eagle mais avant tout le décisionnaire n°1 de l’Olympique Lyonnais sur le plan sportif. Un retour chez les Gones après une expérience très mitigée dans son rôle de directeur sportif sous la houlette à l’époque de Vincent Ponsot et de Jean-Michel Aulas.

A en croire les informations de But Football Club, « Juni » n’a pas encore donné de réponse définitive à John Textor. Il est actuellement en train de poser un certain nombre de conditions. La première est d’avoir les pleins pouvoirs sportifs à l’OL en cas de retour, ce qui n’était pas le cas lors de son expérience précédente puisque Jean-Michel Aulas avait placé un directeur du football au-dessus de lui en la personne de Vincent Ponsot.

Juninho ne veut pas vivre à Lyon

Cette requête a d’ores et déjà été acceptée par John Textor, qui n’a pas eu à se forcer pour dire oui puisque l’objectif de l’Américain était bel et bien de faire de Juninho le patron absolu du secteur sportif à l’OL. La seconde condition exigée par Juninho risque de poser davantage de problèmes car si l’ancien milieu de terrain légendaire de Lyon est intéressé par le poste, il ne souhaite pas revenir vivre dans la capitale des Gaules. Autrement dit, Juninho souhaite gérer son nouveau poste depuis chez lui au Brésil. Un emploi en télétravail qui risque quand même de poser un problème, ce qui fait actuellement réfléchir John Textor, lui-même peu présent à Lyon et qui aimerait sans doute que son futur taulier du secteur sportif soit présent sur place. Reste maintenant à voir si Juninho et John Textor parviendront à trouver un terrain d’entente alors que chez les supporters, on rêve de revoir l’icône brésilienne à l’OL.