OL : Juninho l'avoue, « Aouar est meilleur que lui »

Dans : OL, Ligue 1.

Vendredi, en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, Houssem Aouar a éclaboussé de son talent le match entre l’Olympique Lyonnais et Angers (6-0).

Suite à la première défaite de la saison du PSG, le club rhodanien se retrouve seul en tête du championnat avec six points, comme Nice et Rennes mais avec une différence de buts plus que positive (+9). Tout cela grâce à une attaque de feu, vu que Depay et Dembele sont les deux meilleurs buteurs de la L1, aux côtés de Diallo (Metz), avec trois réalisations. Mais il n’y a pas que le secteur offensif qui brille à Lyon en ce début de saison, puisque l’entrejeu se montre aussi à son avantage, et notamment Houssem Aouar. Auteur d’une prestation XXL face au SCO, avec un but et deux passes décisives, l’international espoirs a rayonné avec le 8 sur le dos. Un numéro pas si lourd à porter pour lui, alors que Juninho l’a fait rentrer dans la légende avant lui.

Le directeur sportif des Gones est d’ailleurs un grand fan de son successeur, comme l’explique L’Equipe. « Juninho, en tribune de presse, s’est plusieurs fois levé pour applaudir, avec une moue admirative, comme on le fait au théâtre. Le directeur sportif brésilien adore le jeune meneur, ça ne date pas de son retour au club, et il lui a déjà beaucoup parlé depuis qu’il est là. Il reconnaît même volontiers, en riant, qu’Aouar est meilleur que lui, ce qui n’est pas rien quand on est Juninho », détaille le journal national. Sous pression, Aouar va désormais devoir confirmer son énorme talent tout au long de la saison, avec l’équipe de France en ligne de mire...