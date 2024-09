OL ‍: Juninho à la place de Friio, même pas en rêve ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le journaliste Romain Molina a lâché une bombe en annonçant que le directeur sportif David Friio vivait sans doute ses derniers jours à l’OL, où son départ est imminent.

Moins d'un an après son arrivée à l’Olympique Lyonnais en provenance du rival marseillais, David Friio est sur le point de prendre la porte. Le directeur sportif de 51 ans va sans doute payer un mercato décevant, notamment sur le volet des départs puisque de nombreux indésirables sont toujours au club à l’instar de Lovren, Lopes ou encore Cherki. « Il serait très étonnant de le voir encore à Lyon cet hiver. Il est plus que sur la sellette. Et ça répond à une certaine logique vu la cacophonie du dernier mercato. Même s’il n’est pas le seul responsable, sachant que son président joue à Football Manager » a expliqué le journaliste dans sa vidéo.

La question est maintenant de savoir qui va prendre la place de David Friio à l’Olympique Lyonnais. A n’en pas douter, la gestion très particulière de John Textor risque d’effrayer certains prétendants et sur les réseaux sociaux, le nom de Juninho a très vite été sorti du chapeau. Le Brésilien connaît le club sur le bout des doigts et a déjà occupé ce rôle par le passé sous la présidence de Jean-Michel Aulas, avec la fin que l’on connaît. Un come-back de « Juni » fait rêver et pourtant, celui-ci a peu de chance de se produire.

Juninho ne remplacera pas Friio à l'OL

A en croire les informations du compte communautaire @GoneBackOff, il est d’ores et déjà acté que Juninho ne sera pas le futur directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Le flou est en revanche total sur l’identité du successeur de David Friio et sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OL sont nombreux à plébisciter Mathieu Bodmer, ancien joueur de Lyon et qui réalise un travail admirable en tant que directeur sportif du Havre depuis deux ans avec des moyens financiers proches du néant. John Textor aura une lourde responsabilité dans ce dossier, avec une décision cruciale à prendre pour l’avenir du club. Au-delà de l’identité du futur directeur sportif, on espère du côté des supporters que celui qui sera nommé à la place de David Friio aura un minimum de libertés, ce qui n’a sans doute pas été le cas de l’ancien dirigeant de l’OM avec le très interventionniste propriétaire américain au-dessus de lui.