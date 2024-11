OL ‍: John Textor menace Pierre Sage

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Propriétaire de l'OL, John Textor adore se mêler du sportif et n'hésite pas à le faire savoir. Pierre Sage en prend pour son grade quand il fait des choix qui ne plaisent pas à son boss.

Promu à la tête de l’équipe première quand le club rhodanien était au plus bas et avait épuisé plusieurs solutions majeures, Pierre Sage a depuis réussi à s’installer sur le banc lyonnais. Ce n’était pas évident tant il est rare qu’un technicien qui n’est même pas adjoint, il était directeur du centre de formation, prenne la relève et parvienne à conserver sa place. Il se murmure souvent à Lyon que John Textor n’attend qu’une chose pour le faire sauter et installer quelqu’un qu’il a choisi à sa place. A l’heure où Pierre Sage a encore du crédit à Lyon, les propos rapportés par L’Equipe Magazine ce samedi ne vont pas aider le club rhodanien à vivre dans la sérénité.

En effet, dans un très long reportage en collaboration avec le propriétaire américain de l’OL, le magazine sportif est resté plusieurs jours en sa compagnie, le suivant dans des trajets incessants entre Londres, les Bahamas, Rio, la Floride et Lyon. C’était notamment au moment où Lyon était allé affronter Hoffenheim en Europa League, avec un match nul 2-2 qui n’a pas du tout satisfait John Textor. Ce dernier a incendié Pierre Sage et a dénoncé son incompétence. Même si cela ne lui était pas directement adressé, le message est passé, devant les journalistes de L'Equipe donc.

Pierre Sagé viré, Textor donne la condition

« On a fait une première période pourrie et il (Pierre Sage) n’a pas changé le système, pourquoi ? Ensuite, on a été menés et on est restés à trois derrière jusqu’au bout, je ne comprends pas. C’est incompréhensible », avait balancé, depuis l’une des résidences aux Etats-Unis, le boss de Eagle qui avait déjà secoué dans des propos similaires son entraineur après la défaite à domicile face au Besiktas Istanbul.

Nul doute que Pierre Sage appréciera moyennement de voir ses qualités de technicien remises en cause par l’homme d’affaire américain, qui est certes le propriétaire du club mais semble prendre beaucoup de libertés sur la direction sportive de l’OL. Comme ce fut le cas lors de la venue de Wilfried Zaha, qu’il a bouclée sans prévenir personne à Lyon. Une habitude pour Textor, qui fait pareil avec Molenbeek ou Botafogo. Deux clubs où il a pour habitude de virer ses entraîneurs sans prendre de gants : « Je ne virerai jamais un coach qui essaie de gagner, mais je virerai celui qui essaie de ne pas perdre ». Pierre Sage est prévenu.