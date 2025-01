OL ‍: John Textor le cancer du football, il fait hurler Bertrand Latour

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Sur le plateau de Canal+, Bertrand Latour a pris le temps de donner son ressenti sur John Textor. Comme à son habitude, il a été sans pitié.

Le virage qu’a pris l’Olympique Lyonnais en passant entre les mains de John Textor ne plait pas à tous les observateurs du football français. Désormais entré dans le monde de la multipropriété, le club historique du championnat de France ne s’attire pas que des éloges. Les récents déboires de John Textor devant les instances régulatrices du football français n’aident d'ailleurs pas les Gones à redorer leur image. Les résultats sportifs récents étant assez alarmants, l’OL fait logiquement l’objet de nombreux débats. Sur le plateau de l’émission « Late Sport 360 », Bertrand Latour, consultant chez Canal+, a très largement taclé le modèle défendu par l’homme d’affaires américain.

« Tout ce que j’exècre dans le foot, c’est Textor »

"Tout ce que je déteste dans le foot, c'est John Textor [...] Heureusement, il y a Pierre Sage, qui a les pieds sur terre" 💥@LatourBertrand n'est pas tendre avec le président de l'Olympique Lyonnais 😳 pic.twitter.com/gpIK951Jr5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 17, 2025

« John Textor fait partie des gens qui sont des cancers pour le football. Tout ce que j’exècre dans le foot, c’est Textor. La multipropriété, un président qui ne savait même pas que le football se jouait à 11 il y a 4 ans et qui veut faire la compo à la place des entraineurs... c’est une catastrophe absolue. Heureusement, il y a Pierre Sage qui est là, qui a les pieds sur terre. Il a un bon effectif quand même, même si on ne sait pas comment il va se financer à la fin de la saison. Les avantages de la multipropriété ? Vous dépoilez Pierre pour habiller Jacques, ça n’a pas de sens. A la fin, ça se finira dans le sang et les larmes. Ça ne peut pas finir autrement, malheureusement », a lancé Bertrand Latour devant des compères abasourdis. Le consultant de Canal+ s’est d’ailleurs attiré de nombreuses critiques de supporters lyonnais sur les réseaux sociaux en prédisant un avenir sombre à l'OL. Ambiance.