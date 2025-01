OL ‍: Adryelson chassé de Lyon, ça avance

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De retour de prêt à l’OL en ce mois de janvier, Adryelson n’a pas prévu de s’éterniser dans la capitale des Gaules. Le défenseur brésilien de 26 ans négocie son arrivée à Trabzonspor en Turquie.

A l’instar de Lucas Perri, le défenseur brésilien Adryelson a débarqué à l’Olympique Lyonnais en provenance de Botafogo en janvier dernier. L’OL a payé près de 4 millions d’euros au récent vainqueur de la Copa Libertadores pour faire venir le défenseur de 26 ans. Mais au contraire de l’ex-gardien de Botafogo, Adryelson n’a jamais vraiment eu sa chance à Lyon. Pierre Sage a rarement fait appel à lui et le club rhodanien a par conséquent pris la décision de le prêter en septembre dernier… à Botafogo.

Un prêt sec de six mois qui a permis à Adryelson de retrouver du plaisir et du temps de jeu dans son pays natal. Mais en ce mois de janvier, voilà que le défenseur né à Barão de Grajaú est de retour en France. Il ne devrait toutefois pas s’attarder dans notre pays puisque selon les informations de Foot Mercato, les négociations avancent dans le bon sens entre l’OL et le club turc de Trabzonspor pour le prêt avec option d’achat d’Adryelson.

Adryelson à Trabzonspor, tout s'accélère

Le média révèle ce samedi que toutes les parties concernées discutent activement dans le but de trouver rapidement une solution. L’espoir est de mise pour l’OL de se délester du joueur et de son salaire d’ici la fin du mois de janvier. Adryelson est lui favorable à un départ de Lyon, où il sait qu’il passera après Niakhaté, Mata ou encore Caleta-Car dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Reste maintenant à voir combien le club turc est prêt à proposer en ce qui concerne le montant de l’option d’achat. Il y a fort à parier que John Textor ne se montrera pas trop gourmand même si le propriétaire américain espère sans doute rentrer dans ses frais en récupérant entre 3 et 4 millions d’euros en cas de départ définitif de son défenseur de 26 ans à la fin de la saison.