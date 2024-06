OL ‍: John Textor fait une promesse incroyable

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL va se présenter ce jeudi face à la DNCG après le report de son audience initialement fixée au 12 juin dernier. Echaudé par les sanctions prises à son encontre l’été dernier, John Textor souhaite présenter le maximum de garanties au gendarme financier du football français.

Le 12 juin dernier, l’Olympique Lyonnais aurait dû se présenter face à la DNCG, mais le rendez-vous avait finalement été reporté à la demande du club rhodanien en raison de l’imminence de la vente de la LDLC Arena à Jean-Michel Aulas pour 160 millions d’euros ainsi que la vente de la franchise féminine américaine du Reign pour une somme proche de 55 millions d’euros. C’est ce jeudi que les dirigeants de l’OL vont donc se présenter face au plus très redouté gendarme financier du football français étant donnée l'actualité économique.

A Lyon, on ne rigole plus avec la DNCG depuis l’épisode de l’été dernier. Il y a douze mois, le club de John Textor avait été sanctionné et son mercato avait été encadré dans son intégralité, ce qui avait sérieusement handicapé le propriétaire américain des Gones. Pour éviter une nouvelle désillusion, l’homme d’affaires à la tête d’Eagle Football a bien l’intention de présenter un maximum de garanties aux dirigeants de la Direction nationale du contrôle de gestion. A en croire les informations de L’Equipe, l’Olympique Lyonnais a ainsi planifié près de 100 millions d’euros de ventes de joueurs, principalement en raison de l’immense incertitude qui règne autour des droits TV de la Ligue 1 pour le prochain cycle (2024-2029).

John Textor va présenter des garanties à la DNCG

Le journaliste Vincent Duluc croit savoir que l’état-major de l’OL mise principalement sur les départs de Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Jake O’Brien afin de renflouer ses caisses et récupérer une large partie des 100 millions d’euros espérés. Ces ventes sont également nécessaires pour compenser la forte masse salariale du club, qui restera élevée l’an prochain notamment en raison du choix d’Alexandre Lacazette de rester une dernière année à Lyon, plutôt que de dire oui à l’offre en or massif de l’Arabie Saoudite. Les prochaines semaines s’annoncent donc plus mouvementées que jamais dans la capitale des Gaules, où le mercato s’annonce intense. Dans le sens des arrivées, mais également dans celui des départs.