OL ‍: John Textor craque pour Graham Potter

Par Guillaume Conte

La succession de Laurent Blanc, qui n'a toujours pas été limogé, est en marche. John Textor a rencontré Graham Potter, l'ancien coach de Chelsea qu'il adorerait faire venir dans le Rhône.

A l’Olympique Lyonnais, on parle déjà de Laurent Blanc au passé alors que le champion du monde 1998 est bien évidemment toujours en place. Le technicien français dirige les entrainements et devrait même être en charge de son équipe pour le match amical prévu contre Auxerre, ce vendredi à 15h00 à huis clos, pour un horaire qui fait beaucoup parler à Lyon sachant les températures en milieu de journée en ce moment. Un problème qui est en tout cas secondaire pour tout le monde, tant il y a le feu à la maison OL. Même s’il y avait une classe d’écart entre les deux clubs, la lourde défaite à domicile face au PSG (1-4) de dimanche dernier et la dernière place qui en a découlé au classement de Ligue 1 vont finir par coûter sa place à Laurent Blanc.

Graham Potter pas emballé par la Ligue 1

John Textor est à l’heure actuelle à la recherche du candidat idéal pour relancer une machine grippée, et dont on se demande si elle est toujours capable de lutter pour les places européennes cette saison. L’Equipe lâche un nouveau nom dans son édition de ce jeudi, puisque le propriétaire américain a eu un rendez-vous avec Graham Potter ce mardi afin de lui proposer le poste d’entraineur de l’OL. Une avancée concrète et qui démontre que John Textor a décidé de prendre ce dossier en mains. Faire venir l’ancien entraineur révélé à Brighton, mais qui s’était planté dans les grandes largeurs à Chelsea, serait tout de même une belle performance, et une marque d’ambition. L’entraineur anglais a un énorme avantage sur ses concurrents, c’est tout d’abord qu’il est libre, mais aussi qu’il plait beaucoup au dirigeant américain, qui rêve de le faire signer depuis le début. Le point négatif est de taille, c’est que Graham Potter n’est pas forcément très chaud pour rejoindre la Ligue 1. La dernière place de l’OL n’est pas très engageante, mais c’est surtout l’absence de Coupe d’Europe et la faible exposition de notre championnat qui refroidit le technicien de 48 ans.

Plusieurs pistes à oublier

Concernant ses concurrents, les premières pistes évoquées à l’OL sont à oublier, comme Marcelo Gallardo, Thiago Motta voire Bruno Lage. Deux entraineurs étrangers sont ciblés selon L’Equipe, qui n’a pas encore de nom à donner. De quoi aussi mettre de côté la perspective de faire signer Christophe Galtier, très proche de rejoindre le championnat du Qatar.