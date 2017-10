OL : Jallet révèle pourquoi il a quitté Lyon au mercato

Dans : OL, OGCN, Mercato, Ligue 1.

Transféré à l’OGC Nice lors du mercato d’été, Christophe Jallet revit sur la Côte d’Azur. Titulaire à un improbable poste de latéral gauche, l’international français est revenu dans les colonnes du Parisien sur son départ de l’OL. En quittant le Rhône pour Nice, l’ex joueur du PSG n’avait qu’un objectif : retrouver du temps de jeu pour ne pas perdre sa place en Equipe de France, lui qui est systématiquement appelé pour être la doublure de Djibril Sidibé dans l’esprit de Didier Deschamps.

« Mon avenir s'assombrissait à Lyon et j'avais davantage de garanties à Nice. Toutes les conditions sont réunies pour que je m'épanouisse au quotidien et que je puisse avoir une visibilité pour le sélectionneur. On a raté notre début de saison en laissant beaucoup de gaz en Ligue des champions. Sur certains matchs, on n'a pas été à notre niveau et, aujourd'hui, on n'est pas à notre place » a confié le défenseur de 33 ans, qui espère forcément disputer la Coupe du Monde en Russie après avoir profité de la blessure de Mathieu Debuchy pour jouer l’Euro 2016 en tant que doublure de Bacary Sagna.