OL ‍: Ce cadre viré au 1er janvier, John Textor en rêve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va devoir faire du ménage dans son effectif, et quoi de mieux que de tout faire pour qu'Anthony Lopes, gardien qui ne joue pas et possède un énorme salaire, s'en aille rapidement.

En grande difficulté financière, quoi qu’en dise John Textor puisque la DNCG a décidé de donner un carton jaune proche du rouge la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais va vivre des prochains mois compliqués. Le mercato devrait permettre de soulager les finances du club, mais rien ne garantit que les ventes vont remettre les comptes à flot. Tous les directeurs sportifs peuvent le confirmer, personne ne fait ce qu’il veut avec les joueurs pendant le marché des transferts. Mais certains dossiers devront être réglés en priorité, et c’est le cas de celui d’Anthony Lopes.

2 millions d'euros à gratter pour l'OL

Selon plusieurs sources, le gardien franco-portugais, qui continue de toucher son copieux salaire sans la moindre perspective d’avoir du temps de jeu, va être très fortement poussé dehors au mois de janvier. Il est certes dans sa dernière année de contrat, mais Lopes était l’un des cadres de l’OL jusqu’à l’été dernier. Il possède donc un salaire de plus de 4 millions d’euros par an que John Textor continue de verser. Non seulement il n’ya pas eu de vente au mercato estival, mais les salaires plus les charges pèsent sur les finances lyonnaises. Résultat, son départ libre est fortement recommandé, ne serait-ce que pour économiser les 2 millions d’euros de salaire qu’il reste à payer.

Lopes est-ce qu’il arrive à se regarder dans un miroir ? — ~ (@Memphiste__) November 15, 2024

Encore faut-il que le gardien emblématique de l’OL trouve preneur, lui qui semblait déterminé à gagner sa place dans la rotation au début de saison. Mais il s’est désormais fait une raison, et son départ pourrait être une véritablement bénédiction pour John Textor, car il s’agit d’un joueur à très fort salaire qui ne jouera très probablement pas la moindre minute cette saison avec Lyon.