OL : « Inadmissible ». Dugarry enrage contre Memphis Depay

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les victoires des clubs français en Coupe d’Europe commencent à se faire rares cette saison. L’Olympique Lyonnais n’en a connu qu’une seule, à Manchester City, mais elle lui permet pour le moment d’être toujours en course pour une qualification. Pourtant, un deuxième succès semblait se dessiner ce mercredi soir face à Hoffenheim, avec deux buts d’avance et une supériorité numérique sur le terrain. Mais tout s’est écroulé pour l’OL en seconde période, avec des situations gâchées de manière incroyable, et un retour au score des Allemands (2-2). Christophe Dugarry, lui, n’en est pas revenu quand il s’agit de parler du match de Memphis Depay en attaque.

« A la pause, je pensais que l'OL était capable de prendre deux buts et de se faire rejoindre, parce que je trouvais que ce n'était pas suffisant dans le contenu. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'ils allaient se faire égaliser à dix contre onze. Je veux bien que les joueurs d'Hoffenheim soient capables de réagir, mais là... Son match est scandaleux. Il a des occasions pour finir. Il est nonchalant, il est suffisant, il joue pour lui. Sincèrement, je trouve son match inadmissible », a balancé le consultant de RMC, pour qui le coupable de ce match nul ne fait aucun doute à ses yeux. Memphis Depay, en partie sifflé par le public à sa sortie, doit tout de même en être un peu conscient.