OL : Ils paniquent devant le mercato, deux nouveaux joueurs sur le départ

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais est clairement entré dans une phase très active de son marché des transferts, avec des arrivées et des départs qui pourraient se concrétiser dans les prochains jours.

Parmi les joueurs dont personne ne parle depuis le début de l’été, il pourrait pourtant y avoir deux grosses surprise selon Le Progrès. En effet, Lucas Tousart n’a pas oublié, et digéré non plus visiblement, les propos de Juninho lors de son intronisation. S’il essaye de rester optimiste sur ses chances d’avoir du temps de jeu, les recrutements au milieu de terrain ne le laissent pas insensible. Le journal régional affirme ainsi que, si l’OL n’insiste pas vraiment pour le retenir, il pourrait regarder si un autre club ne lui fait pas une offre qui le tente.

Autre joueur dans une situation inconfortable : Kenne Tete. Il reste pour le moment le troisième larron chez les arrières droits, et commence à se demander également s’il ne vaut pas mieux aller voir ailleurs. L’OL ne serait probablement pas contre à l’heure où Léo Dubois a franchi un cap et où Rafael a récemment prolongé. Problème, le Néerlandais possède un très solide contrat, qu’il n’est pas certain de retrouver ailleurs. Une vente difficile à boucler, même si le déroulement du début de saison pourrait inciter l’ancien de l’Ajax Amsterdam à faire des concessions pour un départ.