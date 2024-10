OL ‍: « ‍Il n’avait pas le mental de Mbappé ‍», ce crack a fait un flop

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En août 2010, l’OL a frappé un coup immense sur le marché des transferts en s’offrant Yoann Gourcuff, star montante du football française, pour un montant de 22 millions d’euros qui était délirant à l’époque.

Brillant aux Girondins de Bordeaux, où il a été l’un des acteurs majeurs du titre de champion de France en 2009, Yoann Gourcuff a fait l’objet d’un transfert sensationnel en direction de l’Olympique Lyonnais à l’époque. Ce coup de maître signé Jean-Michel Aulas a fait les gros titres d’autant qu’en 2010, un transfert à hauteur de 22 millions d’euros était rarissime. Lyon a fondé de gros espoirs en Yoann Gourcuff, mais l’ex-international français (23 sélections) n’a jamais été à la hauteur des attentes.

𝖩-𝖩 𝖮𝗅𝗒𝗆𝗉𝗂𝖼𝗈 🔥#OLOM, c'est cet enchaînement magnifique de Yoann Gourcuff le 26 octobre 2014 pour une victoire 1 but à 0 à Gerland ! ✨🔴🔵#OLRétro pic.twitter.com/PqcEdaYqRV — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2022

En l’espace de cinq ans, le natif de Ploemeur va disputer 166 matchs à l’OL (38 buts) avant de partir au Stade Rennais, puis à Dijon et enfin de mettre un terme à une carrière décevante au regard du potentiel immense du joueur, que les observateurs imaginaient comme le futur Zidane du football français. Ancien coéquipier de Yoann Gourcuff aux Girondins de Bordeaux, Benoit Trémoulinas est persuadé que l’ancien meneur de jeu de l’OL aurait pu faire beaucoup mieux. Mais c’est principalement pour des raisons mentales que cela n’a pas été possible.

Trop de pression à l'OL pour Gourcuff

« Lui, c’était notre star, on jouait pour lui. Il était bien élevé pas un mot plus haut que l’autre. Mais quand il est arrivé à Lyon, il s’est totalement effondré, parce qu’il y avait beaucoup d’egos dans le vestiaire. Il n’avait pas le mental de Mbappé » a récemment fait savoir le consultant de la Chaîne L’Equipe, pour qui le vestiaire remplie de stars de l’Olympique Lyonnais à l’époque a totalement fait perdre les pédales à Yoann Gourcuff. Tous ces egos et cette pression ont brisé le joueur, lequel ne s’en est jamais remis par la suite. Un terrible gâchis quand on sait à quel point Yoann Gourcuff nous a émerveillé lorsqu’il portait les couleurs des Girondins de Bordeaux sous la direction de Laurent Blanc. Chez les supporters de l’OL ainsi que pour Jean-Michel Aulas, ce passage raté de l’enfant prodige du football français dans la capitale des Gaules restera un énorme regret.