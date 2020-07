OL : Rudi Garcia fait un test, dommage c'est raté

Dans : OL.

Les confrontations face au PSG et à la Juventus se profilent pour l'Olympique Lyonnais. Rudi Garcia voulait faire un test, mais cela n'a pas fonctionné.

Dans une semaine, l’Olympique Lyonnais affrontera le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, puis une semaine plus tard le club de Jean-Michel Aulas retrouvera la Juventus en Ligue des champions. Deux rencontres durant lesquelles l’OL subira probablement une grosse pression dès le coup d’envoi. Afin de se préparer à ce genre de scénario, Rudi Garcia avait demandé vendredi à ses joueurs de laisser le ballon à l’équipe d’Antwerp pendant la première partie du match amical de vendredi. L’idée de l’entraîneur du club rhodanien était de voir ce que sa formation pouvait donner face à ce type de domination. Sur le papier l’idée n’était pas bête, Lyon pouvant s’attendre à cela contre le PSG et la Juventus.

Sauf que pour ce test soit utile à Rudi Garcia, il fallait que l’adversaire de l’OL joue le jeu. Et cela n’a pas été le cas comme l’a reconnu l’entraîneur lyonnais. « Effectivement, on a fait une « simulation », avec une attitude tactique bien définie qui était de laisser le ballon à l’adversaire. On a bien défendu mais eux n’ont pas fait grand-chose du ballon non plus. Donc on en tire peu d’enseignements », a reconnu Rudi Garcia, qui n'a donc pas été en mesure de faire ce test grandeur nature avant le double choc face au Paris Saint-Germain et la Juventus. Il reste une semaine au technicien lyonnais pour trouver les bons réglages, car c'est une évidence, l'Olympique Lyonnais va se faire secouer pour son premier match de compétition. Le PSG l'a compris vendredi soir, les matchs amicaux ne sont pas de vrais tests, à l'OL de gérer cela dès la semaine prochaine;