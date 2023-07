OL ‍: Il a prévenu Laurent Blanc, il veut partir

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y a du mouvement également dans le staff de Laurent Blanc cet été, et Claudio Caçapa, nouveau coach de Molenbeek, ne compte pas revenir comme adjoint après son aventure belge.

En dehors des joueurs en fin de contrat comme Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou encore Jérome Boateng, l’Olympique Lyonnais a réalisé quelques ventes discrètes cet été. Thiago Mendes, Romain Faivre ou Cenk Özkacar ont quitté le Rhône pour permettre d’alléger un peu l’effectif. Laurent Blanc n’apprécie pour le moment pas spécialement la tournure de ce mercato, qui avait débuté avec deux recrues rapides (Clinton Mata et Skelly Alvero) avant d’être totalement bloqué par la DNCG et la situation financière du club.

Il y toutefois un dossier assez mouvementé qui ne va probablement pas changer la donne sur le plan financier, mais qui peut avoir un impact sportif. En effet, Claudio Caçapa a pris en charge l’équipe de Molenbeek, qui appartient à la galaxie John Textor, et dont l’entraineur principal vient d’être démis de ses fonctions. Le technicien brésilien, adjoint de Laurent Blanc depuis le début, avait déjà filé au Brésil pour réaliser un intérim réussi du côté de Botafogo. L’ancien défenseur central a depuis le désir de prendre son envol, et a en tout cas fait clairement savoir à Laurent Blanc qu’il comptait désormais accepter les propositions qui pouvaient lui être faites d’être entraineur principal, souligne Le Progrès ce jeudi.

Caçapa futur coach numéro 1 de l'OL ?

Ce sera le cas en Belgique, mais en cas de poste par intérim ou provisoire, il n’est pas du tout certain que Caçapa revienne ensuite à Lyon, lui qui a fait savoir depuis un certain que ce rôle d’adjoint ne lui convenait plus en vue de la suite de sa carrière. Autant dire que Laurent Blanc va très rapidement pouvoir demander ou proposer un nouvel adjoint, si l’OL l’y autorise. Pour le Brésilien en tout cas, ce sera enfin une aventure en tant que coach numéro 1, et toujours dans les clubs de John Textor. De là à l’imaginer un jour être aux commandes de l’Olympique Lyonnais si jamais l’aventure avec Laurent Blanc, très agacé par la tournure des choses cet été, devait se terminer plus tôt que prévu…