OL : Houssem Aouar, le dossier prend une tournure folle

Dans : OL.

Par Marc Verti

Annoncé sur le départ à l'OL, Houssem Aouar n'a pas encore trouvé son futur club. Alors que des négociations étaient en cours pour un transfert à Nottingham Forest, un autre club anglais va tenter sa chance.

Mais où va jouer Houssem Aouar cette saison ? En fin de contrat dans un an, le milieu de terrain lyonnais est poussé vers la sortie par sa direction puisqu'il refuse de prolonger avec l'OL. Plusieurs possibilités s'offrent à lui. La première, le Bétis Seville, club de son ancien capitaine Nabil Fékir. L'ambitieuse équipe andalouse lorgne depuis longtemps sur le franco-algérien. Un autre club était également très proche du joueur de 24 ans. Le promu anglais Nottingham Forest. Le double vainqueur de la Ligue des Champions a déjà dépensé plus de 100 millions d'euros durant ce mercato estival mais ne compte pas s'arrêter là et souhaite enrôler le métronome des Gones. Une offre de 10 millions d'euros a été formulée à l'OL qui en demande 5 de plus. Malheureusement, le transfert bloque pour le moment, et les discussions prennent même une mauvaise tournure au pont que Forest ait lâché l'affaire. Une autre écurie de Premier League souhaite sauter sur l'occasion pour doubler tout le monde sur Aouar.

Houssem Aouar finalement à Londres ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Comme Alexandre Lacazette, Houssem Aouar pourrait découvrir la Premier League en signant dans un club londonien, mais pas à Arsenal. Selon les informations du journal l'Equipe, Crystal Palace s'est montré intéressé auprès de la direction rhodanienne et va tenter sa chance. Un revirement de situation inattendu puisque le milieu de terrain semblait plus que jamais en route pour Nottingham Forest. Finalement, les Eagles de Patrick Vieira veulent profiter du cafouillage autour du dossier Aouar. À Crystal Palace, Aouar retrouverait plusieurs joueurs français comme Odsonne Édouard, Jean-Philippe Mateta ou encore Michael Olise, sans oublier l'ancien lyonnais Joachim Andersen. Ce qui faciliterait son adaptation, surtout avec la présence du champion du monde 1998 sur le banc d'entraîneur.