OL ‍: Habib Beye appelé en urgence, Textor va très vite trancher

Par Guillaume Conte

John Textor n'a pas encore trouvé le nouvel entraineur de l'Olympique Lyonnais, mais il multiplie les pistes, les appels et les rendez-vous, pour annoncer cette semaine le nouveau coach de l'OL.

Laurent Blanc ne doit certainement pas aimer tout ce bruit, mais John Textor se retrousse les manches pour trouver un nouvel entraineur à l’Olympique Lyonnais. L’homme d’affaire américain multiplie les rendez-vous afin d’obtenir l’accord d’un technicien, et il ne fait pas semblant puisqu’il a déjà effectué plusieurs déplacements internationaux pour essayer de convaincre des entraineurs comme Julen Lopetegui, Oliver Glasner, Graham Potter ou Gennaro Gattuso. La dernière information au sujet de l’entraineur italien a été confirmée en Italie, et démontre que toutes les pistes sont étudiées. Mais pour le moment, le propriétaire de l’OL essuie surtout des refus. Ce serait même le cas d’Oliver Glasner selon certaines sources, et ce qu’il soit ou pas nommé sélectionneur de l’équipe d’Allemagne dans les prochains jours.

Une décision avant la fin de la semaine

Pour ne plus toujours être en train de courir vers le prochain technicien, John Textor multiplie les pistes en même temps. C’est ainsi que L’Equipe affirme que l’OL suit de près Habib Beye, connu pour être consultant sur Canal+ et ancien joueur de l’OM notamment, mais qui est surtout l’entraineur du Red Star, actuellement en tête du National. Un profil apprécié, notamment par la cellule de recrutement lyonnaise, et qui a provoqué un premier rendez-vous qui s’est bien déroulé avec John Textor. Toutefois, comme l’explique le quotidien sportif, le club de Saint-Ouen n’a aucunement envie de perdre son entraineur, et n’a pas donné le moindre signe qu’il était favorable à un départ. Si l’occasion venait à se présenter, elle serait toutefois difficile à refuser pour Habib Beye, qui rêve forcément d’entrainer au plus haut, même si entrainer l’OL à l’heure actuelle peut aussi être vu comme un cadeau piégé. L’ambition du club rhodanien est en tout cas de ne plus tarder, pour essayer de boucler le changement d’entraineur avant la fin de la semaine, même si le timing est serré. Cela explique en tout cas la multiplication des postes et des contacts de la part de John Textor.