OL : Grenier a trois pistes sérieuses au mercato

A six mois de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Clément Grenier doit désormais penser de manière très concrète à son avenir. Et cela passe peut-être par un départ dès ce mercato de janvier, le milieu de terrain de 26 ans ayant parfaitement compris que Bruno Genesio ne comptait plus sur lui depuis bien longtemps. Après l'échec de son prêt à la Roma, Clément Grenier semble pourtant vouloir retenter une expérience à l'étranger. Et ce mercredi France-Football affirme que le joueur formé à l'OL a trois touches sérieuses en Europe.

La première pourrait le mener à l'Inter Milan, le club lombard, actuellement classé troisième de Serie A, semblant avoir un réel intérêt pour Clément Grenier. Autre formation susceptible d'accueillir le milieu de terrain, le Torino. A Turin, Grenier retrouverait alors Salvatore Sirigu, Nicolas Nkoulou et Mbaye Niang, trois anciens de la Ligue 1. Enfin, toujours selon FF, le Sporting Lisbonne serait également attentif à la situation du joueur lyonnais à cet instant du mercato hivernal. Bénéficiant d'un bon de sortie, Clément Grenier a visiblement l'embarras du choix.