OL ‍: Govou demande à Pierre Sage de montrer son vrai visage

Par Hadrien Rivayrand

L'OL aura très bien terminé sa saison en Ligue 1. Assez pour aller chercher une place qualificative pour la Ligue Europa. Mais le plus dur reste certainement à faire pour les Gones.

A Lyon, l'heure est au bilan. Si tout avait très mal démarré, les Rhodaniens auront su faire le nécessaire pour aller chercher l'essentiel, à savoir une qualification pour la Ligue Europa. Un titre en Coupe de France n'était également pas loin. La saison prochaine, l'OL devra apprendre de ses erreurs afin d'arriver à se hisser dans le quatuor de tête. Certains observateurs n'oublient pas que, malgré les émotions vécues en fin de saison, la place de l'OL reste très décevante. D'ailleurs, le plus dur commence certainement pour Pierre Sage. C'est en tout cas l'avis de Sidney Govou.

Le plus dur commence, Pierre Sage est prévenu

3⃣ buts ultras importants + 1⃣ passe décisive pour notre Capitaine le mois dernier 🫡🔴🔵



🎖 Avec 62% des voix, vous avez élu @LacazetteAlex Impact Player @123PareBrise du mois de mai 🔥🙌 pic.twitter.com/d0wnEt981Y — Olympique Lyonnais (@OL) May 31, 2024

Lors de mots échangés avec Le Progrès, le consultant a en effet tenu à prévenir les Gones avant le début du nouvel exercice. « La dramaturgie de la saison fait qu’on a l’impression qu’elle et réussie, mais quand on prend du recul, avec un tel budget, l’OL doit finir plus haut. Surtout une saison ou il y avait 4 places en Ligue des Champions à prendre. (...) Pierre Sage a utilisé le levier mental. Il a été très bon sur son approche de la situation. Les joueurs étaient dans une sorte de déni. (...) Mais il ne pourra pas utiliser les mêmes leviers pour construire un groupe qui devra lutter pour les premières places. (...) Il va maintenant devoir démontrer son approche tactique du football », a notamment indiqué Sidney Govou, qui espère voir une bonne intersaison à Lyon afin de jouer les premiers rôles. L'ancien de l'OL espère également voir un Pierre Sage à la hauteur des enjeux. Prolongé par John Textor, le jeune technicien rhodanien ne sera plus épargné en cas de mauvais résultats.