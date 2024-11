OL ‍: Gift Orban sur le départ, les premiers prix dévoilés

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Gift Orban sur le départ cet hiver, c'est dans les tuyaux. La Turquie l'apprécie mais il n'est pas encore une priorité.

La situation de l'Olympique Lyonnais l'oblige à chercher le plus rapidement possible des portes de sortie pour ses joueurs indésirables. Parmi eux, un certain Gift Orban. L'attaquant nigérian n'a pas encore réussi à s'imposer dans l'effectif rhodanien, lui qui est pourtant arrivé avec l'étiquette de grand espoir au mercato hivernal 2024. Après seulement 5 buts inscrits en 21 rencontres disputées et une implication dans la vie du club remise en question, l'ancien de La Gantoise est poussé dehors par sa direction. Pour le récupérer, deux clubs turcs sont à l'affût. L'un d'eux ne le considère toutefois que comme un plan B et a fixé sa priorité sur... un ancien attaquant de l'OL.

Gift Orban barré par un ancien de l'OL ?

OL : Lens démonte la rumeur Gift Orban https://t.co/CXdPmtiZZi — Foot01.com (@Foot01_com) November 14, 2024

S'il veut retrouver des sensations et un temps de jeu plus conséquent, Gift Orban n'a pas d'autres choix que de quitter l'OL au prochain mercato hivernal. Celui qui fera sans doute partie de la grande braderie organisée à Lyon aurait des pistes en Turquie. Comme l'indique Jeunes Footeux, l'attaquant nigérian intéresse Trabzonspor et Galatasaray. Toutefois, pour Todofichajes, il n'est pas du tout la piste privilégiée des dirigeants stambouliotes. Ces derniers auraient pour objectif de s'offrir Moussa Dembélé, lequel ne se sentirait pas à l'aise en Arabie saoudite.

Gift Orban pourrait donc voir sa route être barrée par un ancien de l'Olympique Lyonnais. Le comble. Et entre les deux clubs, il y a une grande différence. Galatasaray roule actuellement sur le championnat turc avec 10 victoires et 1 nul en 11 matchs, tandis que Trabzonspor végète dans le bas du classement, à trois places de la relégation. Toutefois, ce dernier serait prêt à mettre une belle somme sur la table pour s'offrir l'attaquant nigérian. Certaines sources parlent d'un prêt avec option d'achat d'une valeur comprise entre 8 et 13 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, il sera difficile pour l'OL d'obtenir plus que l'investissement de base, soit 14 millions d'euros, au regard de sa situation financière connue de tous.