Malick Fofana, il faudra le virer de l’OL ‍!

Joueur captivant de ce début de saison lyonnais, Malick Fofana se plait à l'OL et compte bien y poursuivre sa progression. Les problèmes financiers du club ne vont pas le faire changer d'avis.

L’Olympique Lyonnais est attendu au tournant pour le mercato du mois de janvier. Et contrairement à l’année prochaine, les supporters n’attendent pas spécialement avec impatience cette fenêtre des transferts pour voir leur équipe se renforcer. C’est le contraire qui est redouté, sachant les difficultés rencontrées par John Textor pour convaincre la DNCG que son modèle économique est viable, alors que les comptes sont dans le rouge, que ce soit pour son club ou pour le groupe qui le dirige. Des ventes sont attendues, et si l’idée est de se défaire des joueurs moins importants, forcément, ceux qui ont le plus de valeur marchande sont ceux qui brillent. C’est le cas de Malick Fofana, qui prend une nouvelle dimension cette saison à Lyon, et représente presque l’arme offensive numéro 1 de la formation de Pierre Sage.

Fofana veut la C1 à l'OL

Un transfert est possible sachant que le jeune ailier belge est déjà dans le viseur de quelques formations européennes. Mais, un an après son arrivée, Fofana n’a pas l’intention de quitter l’OL. Il se sent bien dans le Rhône, et apprécie de voir ses efforts récompensés avec une progression constante. Résultat, selon les informations de L’Equipe, l’ancien de La Gantoise ne compte pas le moins du monde changer d’air cet hiver, et encore moins l’été prochain.

Son intention est de rester à l’OL, notamment si la formation rhodanienne va chercher une place en Ligue des Champions, qu’il entend bien découvrir dans un club où il a pris ses marques. Si jamais Lyon venait à être obligé de le vendre en raison de grosses offres reçues, il faudrait alors employer la manière forte tant Fofana entend rester encore quelques années à l’OL.