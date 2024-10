L'OL bute sur Auxerre dans un match fou

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après sa défaite plutôt injuste en Europa League, l'Olympique Lyonnais n'a pas renoué avec la victoire ce dimanche contre Auxerre. Un match plutôt très animé.

Dans une rencontre débutée dans un déluge de fumigènes, et dominée par Lyon, c'est l'arbitre qui allait mettre le feu aux poudres en accordant un penalty légitime à l'OL suite à une faute de Mensah sur Mikautadze. Aussitôt, Auxerre posait une réserve technique en avançant que l'officiel avait sifflé un six mètres avant que la faute n'ait lieu. Mais cela n'empêchait pas Mikautadze de marquer le penalty et son premier but avec Lyon (45e+5).

Penalty pour l'OL, Auxerre dépose aussitôt une réserve technique https://t.co/KL8MlJo15c — Foot01.com (@Foot01_com) October 27, 2024

A la reprise, l'AJA se rebellait et c'est Diomandé, laissé libre cet été par l'OL, qui égalisait (1-1, 47e). La formation de Pierre Sage haussait alors le ton, et le Roi Georges redonnait l'avantage aux siens en trompant d'une superbe reprise de la tête le portier auxerrois (2-1, 62e). On pensait que le club de John Textor avait fait le plus dur, mais c'était bien mal connaître les Bourguignons, qui malgré la domination de l'OL parvenaient à égaliser, Diomandé, encore lui, voyant sa frappe être détournée par son coéquipier Traoré au fond des filets de Perri (2-2, 72e).

C'est terminé sur ce score de parité 🔚



Nos Gones partagent les points avec l'AJ Auxerre 🤝🔴🔵



2-2 #OLAJA pic.twitter.com/D2FXvAu4yA — Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2024

Lyon se ruait à l'attaque pour arracher la victoire, mais l'entrée de Lacazette ne changeait rien. Et au contraire, le gardien brésilien de Lyon devait sortir deux arrêts de gala pour empêcher Auxerre de remporter la victoire dans les ultimes minutes (96e). Le score en restait là. Il s'agit clairement d'une bonne affaire pour l'AJ Auxerre, tandis que l'OL reste dans le ventre mou du classement de Ligue 1.