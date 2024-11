OL ‍: Gift Orban à Lens, le transfert choc de l'hiver

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En raison d’une situation financière délicate, l’OL devrait se séparer de plusieurs joueurs d’ici au mercato hivernal. Plusieurs noms sont sur la table, dont ceux de Saïd Benrahma et de Gift Orban.

La concurrence est énorme en attaque à l’Olympique Lyonnais et visiblement, c’est dans ce secteur de jeu que le club rhodanien pourrait dégraisser lors du mercato hivernal afin de faire entrer un peu d’argent. Les plus pessimistes imaginent déjà le crack Malick Fofana faire ses valises au mois de janvier pour un énorme chèque mais à l’OL, l’idée est plutôt de se séparer de certains joueurs en manque de temps de jeu afin de récupérer une indemnité de transfert même faible et surtout pour économiser leur imposant salaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benrahma (@saidbenrahma11)

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, deux joueurs sont sur la liste noire de l’Olympique Lyonnais dans l’optique du prochain mercato hivernal : Gift Orban et Saïd Benrahma. Les deux joueurs, recrutés il y a tout juste un an par John Textor et David Friio, n’entrent plus du tout dans les plans de Pierre Sage à tel point qu’ils n’ont pas été retenus pour le derby contre l’ASSE dimanche. L’entraîneur lyonnais, conscient de la situation financière périlleuse de son club, a d’ores et déjà donné son accord pour ces deux départs selon le journaliste.

Lens prêt à tenter le coup Gift Orban

Si on ignore pour l'instant quels sont les clubs intéressés par Saïd Benrahma, on sait en revanche que Gift Orban a un courtisan inattendu... en Ligue 1. Et pour cause, à en croire les informations du journaliste Andrés Onrubia Ramos, l'attaquant nigérian de l'OL fait partie des cibles du RC Lens dans l'optique du mercato hivernal. A la recherche d'un véritable avant-centre pour combler le manque laissé par Elye Wahi, vendu à Marseille l'été dernier, le club lensois est intéressé par le profil de l'ancien buteur de La Gantoise. Ce dernier avait réalisé un bon match à Bollaert face aux Sang et Or il y a quelques semaines et Will Still aime son profil d'attaquant déménageur, fort en pivot et à l'aise dans le jeu aérien. Reste maintenant à voir si le RC Lens dégainera une offre susceptible de combler les exigences lyonnaises en ce qui concerne Gift Orban cet hiver.