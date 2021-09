OL : Geubbels et Lyon, les détails d’un bras de fer XXL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En juillet 2018, l’OL touchait le pactole avec la vente du jeune Willem Geubbels à l’AS Monaco pour 20 millions d’euros.

A l’époque, le jeune attaquant formé à l’Olympique Lyonnais n’avait que 17 ans. Trois années plus tard, son bilan en Ligue 1 est famélique avec 17 matchs disputés et seulement un but marqué. De toute évidence, le phénomène Willem Geubbels, très tôt annoncé comme un futur crack du football européen, n’a pas encore pris son envol. Peut-être que cette saison 2021-2022 sera la bonne pour Geubbels avec un prêt au FC Nantes, où il devrait s’aguerrir au côté d’Antoine Kombouaré et peut-être grappiller du temps de jeu dans l’élite. Dans un entretien accordé à But, l’ancien coach des U17 de Lyon, Armand Garrido, est revenu sur les conditions du départ de Geubbels. Il raconte notamment que l’OL n’avait aucunement l’intention de se séparer de son joueur. Ce dernier en revanche, poussé par ses agents, était prêt à tout pour quitter Lyon…

Son ancien coach à l'OL témoigne

« Tout est parti en eau de boudin. Ses conseillers ont négocié un départ de Lyon. L'OL ne voulait pas le laisser partir. Il a vécu des choses qu'un jeune de son âge n’avait pas la capacité de supporter et je pense que cela a fait beaucoup de dégâts à l'intérieur. Pour moi, il a subi des choses qu'on ne doit pas subir quand on est à ce stade de la formation. Il a été mis de côté, a été contraint de s'entraîner parfois tout seul. On l'a renvoyé s'entraîner avec les jeunes du centre en U17 … Franchement, je n'ai pas de mots pour le qualifier. Dans les catégories d'âge dans lequel il évoluait, il était au-dessus. Même en National 2 pour ses premiers pas dans le monde des adultes. Je me souviens d'un match qu'on était allé gagner en Alsace, à Schiltinghem, où il avait été extraordinaire et avait marqué trois buts. Il allait vite, il avait une bonne finition... Pour moi, c'est un gentil garçon qui s'est retrouvé dans le milieu pro très vite, trop jeune. Est-ce que nous-mêmes, du côté de l'OL, on était prêt à gérer un garçon de cet âge et déjà à ce niveau ? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'est très mal passé » a lancé l’ex-coach de Willem Geubbels avec les U17 de l’Olympique Lyonnais, qui espère logiquement que l’ancien crack des catégories de jeune à l’OL explosera enfin en Ligue 1 sous les couleurs nantaises.