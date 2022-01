OL-OM : Le lanceur de bouteille suspendu par la FFF

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le supporter lyonnais qui a jeté une bouteille sur Dimitri Payet lors du match Lyon-Marseille est également un footballeur ou un dirigeant d'un club de foot amateur. Il vient d'être suspendu jusqu'à la fin de l'année 2022.

Outre de la condamnation à une peine de prison avec sursis par la justice civile, et une interdiction de stade, l'auteur de l'agression sur Dimitri Payet lors du match entre l'OL et l'OM, le 21 novembre dernier au Groupama Stadium est également privé de son sport favori. Dans le compte-rendu de la commission de discipline de ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel précise que l'individu en question est privé de sa licence FFF jusqu'à la fin de l'année. « Comportement de M. Mathieu B...., supporter de l’Olympique Lyonnais à l’origine d’un jet de bouteille en direction d’un acteur du jeu et titulaire d’une licence FFF. Suspension de la licence FFF jusqu’au 31 décembre 2022 », précise l'instance.