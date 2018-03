OL : Genesio viré ou pas ? Aulas répond

Dans : OL, Ligue 1.

Président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas n’a pas fui ses responsabilités au lendemain de la désillusion face au CSKA Moscou.

Forcément, l’avenir de Bruno Genesio est au centre des questions tant le club rhodanien paraît loin de pouvoir accomplir les objectifs fixés en début de saison. Est-ce la fin de l’aventure pour le pur Lyonnais, qui est en tout cas toujours protégé par son dirigeant ? Cela pourrait être le cas, mais pas avant la fin de la saison, a bien fait comprendre Jean-Michel Aulas sur les ondes de RMC.

« Bruno Genesio est un entraineur tout à fait loyal. Je maintiens que c’est un bon entraineur, qui est actuellement dans une période de non réussite. Alors qu’il reste neuf matchs, aucun président n’irait demander à son entraîneur de démissionner. Ce serait complètement irrationnel. Ça changerait quoi de changer avant la fin de saison ? Ce serait aberrant, sauf sur un plan médiatique peut-être. C’est prématuré de dire qu’il ne sera pas l’entraîneur de l’OL la saison prochaine Il a encore un an de contrat. On fera le point à la fin de la saison, comme toujours. Si nos objectifs ne sont pas atteints, évidemment, ça lui laisse moins de chances de poursuivre. C’est pour ça qu’on va se jeter à fond dans les neuf derniers matchs », a promis le dirigeant lyonnais, éternel optimiste et qui espère encore une énorme performance ce dimanche pour croire en la troisième place. Sinon, il sera tout de même difficile de continuer l’aventure avec Bruno Genesio. Si séparation il devait y avoir, elle se ferait en tout cas certainement en bonne intelligence, l’institution passant avant tout pour les deux hommes.