OL : Genesio, élu champion du monde de la causerie d'avant-match

Dans : OL, Ligue 1.

Plus en retrait de l’équipe première que par le passé, Bernard Lacombe a tout de même effectué une sortie médiatique très forte dans les colonnes du Progrès ce mardi. Le conseiller du président Aulas, ancien joueur et entraineur de l’Olympique Lyonnais, a apporté un vif soutien à Bruno Genesio. Ce dernier est bien l’homme de la situation, et à l’instar du président Aulas, Bernard Lacombe a loué les qualités d’orateur et de motivateur de l’entraineur rhodanien.

« On a huit nouveaux joueurs. Il faut que la mayonnaise prenne. Est-ce qu’elle prendra un jour ? On aurait dû être 4e, on est 8e, ce n’est pas une catastrophe, mais il faut que les hommes soient beaucoup plus rigoureux. J’étais à l’hôtel à Angers, à côté de Joël Bats, et j’ai écouté la causerie de Bruno aux joueurs. Mais franchement, il a utilisé des mots très forts, sur l’engagement, la rigueur. J’avais les yeux qui me piquaient, je me suis dit : je vais aller jouer ce soir ! Une superbe causerie », a lancé un Bernard Lacombe qui soutient fermement un Bruno Genesio qui a l’adhésion totale de son vestiaire. C’est probablement ce qui sauve l’entraineur de l’OL à l’heure actuelle, car de l’extérieur, les critiques fusent chaque jour de plus en plus à son égard.